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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor

Avustralya'nın başkenti Canberra'da ve Melbourne kentindeki üniversitelerde kamp ve yürüyüşlerle Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

Dilara Karataş, Aynur Şeyma Asan  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Avustralya'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor

Ankara

ABC News'un haberine göre, Melbourne'deki RMIT Üniversitesi'nde öğrenciler, düzenlediklerini basın toplantısında, okul yönetimini İsrail bağlantılı şirketlerle ilişkiyi kesmeye çağırdı.

Daha sonra yüzlerce öğrenci, pankartlar, bayraklar ve sloganlar eşliğinde kent merkezine yürüdü.

Melbourne Üniversitesi'nde de yüzlerce gösterici, güzel sanatlar fakültesi binasına girerek pankart ve bayrak açtı. Göstericilerin bina içerisine çadır kurmasının ardından, üniversite yönetimi öğrencilerden binayı boşaltmasını istedi.

Deakin Üniversitesi'nin Burwood kampüsünde de yönetim öğrencilerden göstericilerden kampüsün güvenliğini tehlikeye attıklarını belirterek kampı dağıtmalarını istedi. Öğrenciler ise üniversitenin taleplerine uymayacaklarını ifade etti.

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) de Filistin'e destek gösterileri sürüyor.

Üniversite yönetiminin, Gazze dayanışma kampı kuran öğrencilerden 7'sinden kamp alanını terk etmelerini talep ettiği aktarıldı.

Kampüste kamp kuran öğrencilerden Nick Reich, "bazı öğrencilere zarar verdikleri gerekçesiyle" bu talebin yapıldığını söyledi.

Üniversite yönetiminden, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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