Fas'ta Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi
İsrail'in 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma için Fas'ın 46 şehrinde 106 gösteri düzenlendi.
Rabat
Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada, dün, ülkenin birçok şehrinde Filistin ile dayanışma amacıyla gösterilerin düzenlendiği belirtildi.
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Gösterilerde, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik soykırımı, katliamları, aç bırakma ve göçe zorlama gibi ihlallerinin kınandığı ve reddedildiği vurgulandı.
Açıklamada, ülkenin 46 şehrinde 106 gösterisi düzenlendiği kaydedildi.
Art arda 38 haftadır Gazze ile dayanışma gösterilerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, göstericilerin Fas hükümetine, İsrail ile normalleşmeden vazgeçme çağrısı yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durana ve Filistin halkı adil ve meşru haklarını elde edene kadar gösterilerin sürdürüleceği belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.