İsrail ordusu, Refah'ın kuzeybatısında karadan işgali genişletti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında karadan işgalini genişlettiği, El-Mevasi bölgesine topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda da ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Gazze
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Mevasi bölgesine uzun saatler boyunca topçu ateşiyle saldırı düzenledi. Bölgede yaşayan yerinden edilen Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.
Saldırılar sürerken İsrail askeri araçları da Eş-Şakuş bölgesi ve Bölge Parkı'nın güneyinde ilerlemeye devam etti. Bölgedeki Filistinliler, askeri araçları görünce çadırlarını terk edip Han Yunus'a doğru kaçmaya başladı.
Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.
Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.
Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.
BM: Gazze'nin doğusunda 1 günde 60 bin kişi yerinden edildi
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun "tahliye emrinin" ardından Gazze'nin doğusunda 1 günde 60 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sahada çalışan insani yardım ortaklarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, Gazze'nin doğusundaki yerinden edilme hareketliliğine dikkati çekti.
Dujarric, "İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda 28 ikametgah bölgesine yönelik acil tahliye emrinin ardından dün 60 bin kişi yerinden edildi." bilgisini paylaştı.
Gazze'deki el-Mavasi bölgesine yönelik saldırıların çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğunu ve bunların yakınlardaki sahra hastanesine sevk edildiğini ifade eden Dujarric, burada da yaklaşık 5 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
Dujarric, insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin sorunların da devam ettiğini belirterek, İsrailli yetkililerin Gazze'nin kuzeyine planlanan 100 insani yardım misyonunun yarısından daha azına geçit verdiğine işaret etti.
Yerinden edilen kişilere destek vermek için "BM'nin onların peşinden gittiğini" söyleyen Dujarric, her gün insanların yerinden edildiğini, fırsatları kollayarak destek sunmaya çalıştıklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.