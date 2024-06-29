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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi ve Sarıkamış Meslek Yüksekokulundan 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için töreni düzenlendi.

Hüseyin Demirci  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Kars'ta mezun olan öğrenciler törene Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'ndaki mezuniyet törenine öğrenciler, Filistin bayrakları ve "Filistin bu sene mezun vermedi, dünya sınıfta kaldı" yazılı dövizlerle geldi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, törende, öğrencilerin kazasız, belasız eğitimlerini tamamlamalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kim hangi alanda olursa olsun kendini yetiştirmişse başarının arkasından geleceğini belirten Aslantatar, "İnşallah genç kardeşlerimizin geleceği parlak olur. Bundan sonraki hayatları sağlık mutluluk ve başarılarla dolu olur. Ben bu genç kardeşlerimizi yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum, Allah hepsinin yardımcısı olsun." dedi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da zorlu bir maratonu bitiren öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin bundan sonraki süreçte kendi kişilikleri, karakterleri çabaları daha önemli hale gelecek. Süreç ne şekilde şekillenirse şekillensin siz sevgili kardeşlerimden beklediğim, hayatınızın her aşamasında insani ve ahlaki değerleri hep ön planda tutmanızı istirham ediyorum." diye konuştu.

Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Cengiz ise üniversitenin her fakültesinde, bölümünde çağın gereklerine uygun olarak eğitim verildiğini vurgulayarak, öğrencilerin bundan sonraki yaşamlarında yeni bir sayfa açıldığını, okulda edindikleri mesleklerini en iyi şekilde icra etme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından okul birincileri kütüğe birincilik plaketlerini çaktı, bölüm birincilerine de plaket verildi.

Mezuniyet belgelerini alan 600 öğrenci daha sonra kep attı.

Kafkas ekibinin gösterisiyle sona eren törene, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, akademisyenler ile öğrenciler ve velileri katıldı.

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