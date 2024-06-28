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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Refah'ta Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Hacer Çakır  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
İsrail ordusu Refah'ta Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 11 kişi öldü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

İsrail ordusu, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde Filistinli de yaralandı.

Saldırıların devam ettiği ve İsrail ordusunun bölge çevresinde toprak barikatlar kurduğu aktarıldı.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

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