ABD'de başlayan Filistin'e destek gösterileri, Avrupa üniversitelerinde artarak sürüyor
ABD'deki üniversitelerde nisan ayı ortasında başlayan ve daha sonra dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterileri, Avrupa'da tam hızıyla devam ediyor.
Ankara
- Avustralya'da üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterilerini sürdürüyor
- Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi öğrencileri okulun İsrail şirketleriyle işbirliğini keseceğinden umutlu
- İngiltere'de LSE öğrencileri okullarının İsrail'le işbirliğini protesto için çadır kurdu
- Harvard Üniversitesindeki Filistin destekçisi öğrenciler, yönetimle anlaştıklarını duyurdu
- Roma Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek için yürüdü
- Almanya'da, Filistin destekçileri Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde gösteri düzenledi
ABD'deki üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, yönetimlerin öğrencilerle uzlaşmasıyla ya da mezuniyet törenleri nedeniyle azalırken, gösterilerin yeni merkezi haline gelen Avrupa'da ise öğrenciler Filistin'le dayanışmasını sürdürüyor.
ABD
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde, İsrail'in saldırılarına tepki olarak kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.
Filistin destekçisi öğrenciler, kampüste kurdukları Gazze dayanışma kampını boşaltma kararı aldıklarını ifade etti.
Öğrenciler, "Harvard yönetiminin okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmesini onayladığını ve İsrail'deki yatırımlarını geri çekmesi konusunda görüşmeyi kabul ettiğini" belirtti.
ABD'de Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde Filistin destekçisi bazı mezunlar okul yönetimine karşı sessiz protesto düzenledi.
Hukuk fakültesinden mezun olan bazı öğrenciler sahneye kefiye ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılarla çıktı.
Mezuniyet töreninde bazı öğrenciler de sahnede "Şimdi Ateşkes" yazılı pankart açtı.
İsviçre
İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi'nde 7 Mayıs'tan bu yana devam eden Filistin'e destek eylemine polis müdahale etti.
Kampüste eylemin yapıldığı alana yaklaşık 20 üniformalı ve sivil polis girerken, alandan ayrılmayı reddeden 60 kadar öğrenci kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı.
Üniversite yönetiminden İsrail kurumlarıyla ilişkisini bitirmesini ve Gazze'de yapılan soykırımı açıkça kınamasını talep eden öğrenciler, polis müdahalesine rağmen Filistin'e destek eylemini sonlandırmadıklarını ve devam edeceklerini belirtti.
Lozan Üniversitesi'nde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla 2 Mayıs'ta başlayan eylemler, ülke geneline yayılmaya devam ediyor.
Lozan ve Cenevre üniversitelerinin yanı sıra Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de protestolar başlamıştı.
Belçika
Belçika'daki üniversite öğrencileri, ABD'de başlayan ve Avrupa'ya yayılan gösterilere 6 Mayıs'ta destek vermeye başladı. Gent, Brüksel, Anvers, Leuven, Liege kentlerindeki üniversitelerde eylemler sürüyor.
Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri de İsrail ile tüm akademik ilişkilerin kesilmesi talebiyle eylem başlattı.
Çadırları, battaniyeleri, halıları, uyku tulumları, yiyecekleriyle yemekhanenin bulunduğu binaya yerleşen öğrenciler, istekleri karşılanana kadar binadan ayrılmayacaklarını ifade etti.
Yunanistan
Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenci birliklerinin çağrısıyla düzenlenen Filistin'e destek eyleminde öğrenciler, Atina Üniversitesi önünde toplandı.
Eylem kapsamında düzenlenen konserde barış ve dostluk şarkıları söylendi.
Konser için kurulan sahnede söz alan konuşmacılar da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek, bu saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi için çağrıda bulundu.
Danimarka
Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde gösterilerini 2 haftadır devam ettiren öğrenciler, üniversite yönetiminden, İsrail'le bağlantılı şirketlerle çalışmayı kesmesini talep ediyor.
Öğrenciler ayrıca, okul yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak adlandırmasını istiyor.
İngiltere
Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) öğrencileri, Filistin'e destek ve üniversitenin İsrail'e destek veren şirketle işbirliğini protesto amacıyla LSE'nin Marshall binasında eylem başlattı.
Öğrencilerin kampüse çadır kurmasının ardından üniversiteye dışardan girişler yasaklandı.
İngiltere'deki Manchester Üniversitesinin İsrail ile işbirliklerini protesto etmek isteyen eylemciler, üniversitenin tarihi Whitworth binasına kırmızı boyalar püskürterek tepkilerini gösterdi.
Ülke genelinde İsrail'le işbirliklerine ve İsrail'e silah satışlarına tepki için kırmızı boyalı eylemler düzenleyen "Palestine Action" isimli grubun X hesabından yapılan paylaşımda, Whitworth binasının tarihi "Kraliçe Kemeri"ne kırmızı boyalar püskürtüldüğü görüldü.
Protestolar, İngiltere'deki Oxford, Cambridge, University College London (UCL), Newcastle, Sheffield, Warwick, Birmingham ve Liverpool üniversitelerinde de sürüyor.
İrlanda
İrlanda'nın en büyük ikinci üniversitesi olan Dublin'deki College Dublin Üniversitesinde (UCD) öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail ile ilişkilerini kesmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.
Öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "Siyonist hükümdar barbarlığı normalleştiriyor" ve "Filistin'i sömürmeyi sonlandırın" ifadelerini yazdı. Öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gözler Refah'ta", "Filistin özgür olana kadar özgürlük yok" ve "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı pankartlar taşıdı.
İtalya
İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek ve dayanışma, aynı zamanda üniversite yönetiminden İsrail'le işbirliğini kesmesini istemek için kampüste yürüyüş düzenledi.
Üniversite kampüsünde rektörlük binası yakınlarına 30 kadar çadır kurarak, geçen hafta yerleşme eylemlerini başlatan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Rektör Antonella Polimeni'ye İsrail ile bilimsel işbirliğinin kesilmesi taleplerini yinelemek için yürüdü.
Almanya
Almanya'da Filistin destekçisi "Berlin Öğrenci Koalisyonu" grubu, Berlin Teknik Üniversitesi kampüsünde gösteri düzenlendi.
Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gösteride, "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.
Hollanda
Hollanda'daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrenciler tarafından başta Amsterdam Üniversitesi, Utrecht, Leiden, Radboud olmak üzere birçok üniversitede eş zamanlı düzenlenen gösterilerde, üniversite yönetimleri protesto edildi.
Avustralya
Avustralya'nın başkenti Canberra'da ve Melbourne kentindeki üniversitelerde kamp ve yürüyüşlerle Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.
Melbourne'deki RMIT Üniversitesi'nde öğrenciler düzenledikleri basın toplantısında okul yönetimini İsrail bağlantılı şirketlerle ilişkiyi kesmeye çağırdı.
Melbourne Üniversitesi'nde de Filistin destekçisi yüzlerce gösterici, güzel sanatlar fakültesi binasında çadır kurdu.
Deakin Üniversitesi'nin Burwood kampüsünde ve başkentteki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde (ANU) de Filistin'e destek gösterileri sürüyor.
Libya
Libya’nın başkentindeki Trablus Üniversitesi öğrencileri, Filistinlilere destek için gösteri düzenledi.
Trablus Üniversitesi İlahiyat ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin İlahiyat Fakültesi önünde "Gazze için İzzet" temasıyla düzenlediği gösteriye onlarca üniversite öğrencisi katıldı.
Filistin ve Libya bayrakları taşıyan öğrenciler "Gazze izzettir", "Hamas sayesinde ümmetin başı dik", "Cesur Gazze halkı ümmete şerefini yeniden kazandırdı" yazılı pankartlar taşıdı.
Üniversitenin kız öğrencileri kefenlenmiş ve kana bulanmış bebek maketleri ile gösteriye katıldı.
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