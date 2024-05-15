Dolar
32.22
Euro
35.05
Altın
2,386.62
ETH/USDT
3,010.80
BTC/USDT
65,891.00
BIST 100
10,158.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

Kolombiya'da futbol maçı öncesi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kolombiya'da Millonarios ile Palestino futbol takımları arasında oynanan maç öncesi toplanan bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Sinan Doğan  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Kolombiya'da futbol maçı öncesi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bogota

Şili'de yaşayan Filistinliler tarafından kurulan Club Deportivo Palestino futbol takımı, başkent Bogota'da El Campin Stadyumu'nda Kolombiya'nın Millonarios takımı ile karşılaştı.

Maç öncesi Filistin bayrakları taşıyan bir grup, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Stadyumun karşısında yer alan otoyoldaki köprüye dev Filistin bayrağı asan eylemciler, "Soykırımı durdurun" ve "Filistin'de bir daha asla soykırımcı Siyonist devlet olmasın" yazılı pankartlar taşıdı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle dev Filistin bayrağının tribünde açılmasına izin verilmedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından Millonarios taraftarlarına seslenerek Filistin'e destek verilmesini istedi.

"Filistin ölürse insanlık da ölür"

Gazeteci ve aktivist Luz Marina Lopez, AA muhabirine, soykırıma karşı seslerini yükseltmek için burada toplandıklarını belirtti.

Filistin halkının 68 yıldır zorunlu göçe maruz bırakıldığını söyleyen Lopez, "7 aydan bu yana 40 bin insanı katlettiler ve bunların 15 bini çocuklardan oluşuyor. İsrail, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle bu soykırımı gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız Petro'nun dediği gibi Filistin ölürse insanlık da ölür." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalılar olarak Gazze'de işlenen soykırıma dikkati çekmek istediklerini aktaran bir başka eylemci Jon Jimenez, "Filistin halkının yaşadığı katliamlara sessiz kalamayız. Filistinlilerin haklarını savunmak için sesimizi daima yükselteceğiz. Filistinli kadın ve çocukların özgür olabilmesi için bütün uluslar harekete geçmeli." dedi.

Öte yandan Libertadores Kupası E Grubu 5. maçta Millonarios ile Palestino 1-1 berabere kaldı.

Palestino takımı oyuncuları ve yöneticileri dün El Dorado Havalimanı'nda bir grup tarafından Filistin bayraklarıyla karşılanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Nekbe Günü" mesajı

Benzer haberler

Kolombiya'da futbol maçı öncesi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kolombiya'da futbol maçı öncesi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararına destek verdi

Kolombiya'da geleneksel Türk ürünleri satan Ünal, Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlıyor

Kolombiya'da geleneksel Türk ürünleri satan Ünal, Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlıyor
Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini "resmen" duyurdu

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini "resmen" duyurdu
Kolombiya, İsrail'e diplomatik ilişkilerin kesileceğini bu hafta bildirecek

Kolombiya, İsrail'e diplomatik ilişkilerin kesileceğini bu hafta bildirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet