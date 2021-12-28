Dolar
11.85
Euro
13.40
Altın
1,807.12
ETH/USDT
3,816.10
BTC/USDT
47,806.00
BIST 100
1,850.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi

Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısı 48'e çıktı.

Esat Fırat   | 28.12.2021
Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişide daha Omicron varyantı görüldüğü belirtildi.

Tespit edilen vakalardan birinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde geri kalanının ise işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde görüldüğü kaydedilen açıklamada, toplam sayının ise 48'e yükseldiği aktarıldı.

Bir günde 296 vaka tespit edildi

Açıklamada ayrıca İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, bir günde 296 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 7 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının ilk olarak 23 Aralık'ta yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü duyurmuştu.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 469 bin 748 vaka tespit edildi, 4 bin 919 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede halihazırda 4 bin 202 aktif vaka bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa’da 179 bin 807 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti
Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
Türkiye'de 32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi

Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 250 zeytin ağacını söktü

Omicron Hollanda'da baskın varyant haline geldi

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 11 evi yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 11 evi yıktı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 6 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 6 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı