Euro
8.45
Dolar
6.99
BIST 100
1,546.41
Altın
1,773.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Regaip Kandili Özel Programına katılıyor
logo
Dünya

NATO'dan Afganistan kararı çıkmadı, Irak misyonunun genişletilmesi kararlaştırıldı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Şu aşamada Afganistan'daki mevcudiyetimizin geleceği hakkında son kararı vermedik" dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.02.2021
NATO'dan Afganistan kararı çıkmadı, Irak misyonunun genişletilmesi kararlaştırıldı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO Savunma Bakanları, ittifakın Afganistan'dan çekilmesi veya bu ülkede kalması konusunda karar almadı ancak Irak'taki misyonun genişletilmesini kararlaştırdı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan ve Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısının ikinci ve son gün oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü toplantıda Afganistan ve Irak'taki misyonların değerlendirildiğini belirten Stoltenberg, ABD ile Taliban arasındaki anlaşma gereği 1 Mayıs'ta Afganistan'daki uluslararası askerlerin çekilmesi konusunda toplantıda bir karar alınmadığını söyledi.

Stoltenberg, Afganistan konusunda birçok açmazın bulunduğunu ve "kolay seçenekleri" olmadığını ifade ederek, "Şu aşamada Afganistan'daki mevcudiyetimizin geleceği hakkında son kararı vermedik. Ancak 1 Mayıs tarihi yaklaşırken NATO müttefikleri yakın istişarelerine ve koordinasyona gelecek haftalarda devam edecek." dedi.

Son dönemde NATO'nun Afganistan'daki asker sayısını ciddi oranda düşürdüğünü hatırlatan Stoltenberg, mevcut durumda 10 bin civarındaki NATO askerinin büyük çoğunluğunu ABD'nin değil daha çok Avrupalı NATO müttefiklerinin sağladığını aktardı.

Afganistan'daki barış sürecini yavaş ilerlese de desteklediklerini yineleyen Stoltenberg, Taliban'ın şiddeti düşürmesini istedi ve "Taliban'ın şiddeti artırması barış çabalarını baltalayacaktır. Taliban'ın ilkbahar saldırıları da barışa darbe vurur." diye konuştu.

Irak misyonu genişleyecek

Stoltenberg, Irak konusundaki değerlendirmeleri aktarırken de şunları söyledi:

"Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın bir daha geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4000'e çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak."

Stoltenberg, NATO'nun Irak'taki mevcudiyetinin şartlara bağlı olduğunu, asker sayısındaki artışın kademeli yapılacağını kaydetti.

NATO'nun Irak hükümetinin talebiyle Irak'ta bulunduğunu ve böyle bir karar aldığını vurgulayan Stoltenberg, "Bu çalışmalar Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı içerisinde yürütülmektedir." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, terör örgütü DEAŞ'ın hala Irak'ta varlık gösterdiğini, yeniden güçlenmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Son zamanlarda DEAŞ'ın saldırılarının arttığını görüyoruz. Bu da Irak güçlerinin kuvvetlendirilmesinin önemine işaret ediyor." dedi.

Stoltenberg, ayrıca Irak'taki misyonun liderliğinin Kanada'dan Danimarka'ya geçeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 7 bin 241 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 555'e yükseldi
KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da son 24 saatte 534 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

NATO'dan Afganistan kararı çıkmadı, Irak misyonunun genişletilmesi kararlaştırıldı

NATO'dan Afganistan kararı çıkmadı, Irak misyonunun genişletilmesi kararlaştırıldı

TBMM Başkanı Şentop'tan, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 69. yıl dönümü mesajı

NATO PA Başkanı Connolly: Türkiye, İttifakın karşı karşıya olduğu birçok sorunun ön saflarında yer aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan NATO'ya terörle mücadelede dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan NATO'ya terörle mücadelede dayanışma çağrısı
NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Bak: Beklentimiz müttefiklerimizin terörle mücadelemize koşulsuz destek vermeleri

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Bak: Beklentimiz müttefiklerimizin terörle mücadelemize koşulsuz destek vermeleri
İran, mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle Irak'a açılan iki sınır kapısını kapatıyor

İran, mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle Irak'a açılan iki sınır kapısını kapatıyor