Dolar
27.00
Euro
29.74
Altın
1,936.49
ETH/USDT
1,827.80
BTC/USDT
29,213.00
BIST 100
7,470.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO ve AB selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor

NATO ve Avrupa Birliği (AB), sel felaketinin yaşandığı Slovenya'ya yardım sevk ediyor.

Selen Temizer  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
NATO ve AB selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Slovenya'nın yardım talebi üzerine NATO, ihtiyaçları müttefik ve ortak ülkelere bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu ülkeler tarafından helikopterler, modüler köprüler, ekskavatörler ve mühendislik uzmanlığı gibi yardımları içeren tekliflerde bulunuldu.

Bu kapsamda İspanya, mürettebat ve destek personeli de dahil olmak üzere 25'e kadar personeli olan bir ağır CH-47 helikopteri teklif etti.

Bulgaristan, Hırvatistan, Almanya ve Fransa da AB aracılığıyla helikopterler, kazı makineleri, prefabrik köprüler ve mühendislik ekipleri de dahil olmak üzere destek teklifinde bulundu.

ABD ayrıca durumu değerlendirmek ve acil insani ihtiyaçları belirlemek için başkent Ljubljana'ya personel gönderdi.

Öte yandan AB'den yapılan açıklamada da Fransa'nın mühendislik birimleriyle birlikte 2 ekskavatör, Almanya'nın 2 prefabrik köprü, 2 kazıcı ve ilgili personeli göndermeyi planladığı duyuruldu.

Slovenya'nın kuzey, orta, doğu ve batı kesimlerinde etkili olan selde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "8 milyon ton stok yok oldu" iddiasını yalanladı
Kocaeli'de 2 gün boyunca bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılı'nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli" düzenlendi
Firari FETÖ hükümlüsü eski İZKA Genel Sekreteri Can, Manisa'da yakalandı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Benzer haberler

NATO ve AB selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor

NATO ve AB selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor

Slovenya'daki selde ölü sayısı 6'ya çıktı

Slovenya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Tanja Fajon AA'ya konuştu

AB'den TikTok aleyhinde karar

AB'den TikTok aleyhinde karar
Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı
AB: Avrupa'da iklim felaketleri durumu alarm veriyor

AB: Avrupa'da iklim felaketleri durumu alarm veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet