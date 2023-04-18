Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
2,006.02
ETH/USDT
2,097.20
BTC/USDT
30,222.00
BIST 100
5,018.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO, silahlanmanın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yapmaya kararlı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun başta Rusya olmak üzere Çin ve diğer aktörlerden kaynaklanan tehditlere karşı silahlanmanın kontrol edilmesi için hazırlığını artırmaya ve gerekli aktörlerle iletişimini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Selen Temizer  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
NATO, silahlanmanın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yapmaya kararlı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'da düzenlenen 3 günlük silahlanma kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yayılmasını önleme konulu NATO konferansına çevrim içi katılarak açılış konuşması yaptı.

"Silahlanma kontrolü ve genel olarak güvenliğimiz için son derece zorlu bir dönemden geçiyoruz." değerlendirmesini yapan Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, güvenliğimize yönelik en doğrudan tehdittir. Ancak küresel güvenlik ortamı genel olarak da rahatsız edici. Çin, yetenekleri hakkında herhangi bir şeffaflık olmaksızın nükleer cephaneliğini hızla büyütüyor. İran ve Kuzey Kore, pervasızca kendi nükleer programlarını ve dağıtım sistemlerini geliştiriyorlar. Yapay zekadan otonom sistemlere kadar yeni teknolojiler, anlaşılması ve yönetilmesi gereken büyük potansiyel risklerle birlikte geliyor. Dünyamız, nesillerdir olduğundan daha tehlikeli ve daha az öngörülebilir."

Stoltenberg, yapay zeka saldırılarının da bu tehditler arasında yer aldığını ifade ederek, "NATO, bu yeni teknolojinin askeri alanda sorumluluk bilinciyle kullanımı için ortak evrensel standartlar geliştirmeye kararlıdır." dedi.

Bunun için Çin ile temasa geçmenin gerekli bir adım olacağını belirten Stoltenberg, uzun vadede NATO'nun yaklaşımını daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyaya uyarlaması gerektiğinin altını çizdi. Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bir kavşakta duruyoruz. Bir yönde, ulusal silah kontrol düzeninin çökmesi ve son derece tehlikeli sonuçlarla birlikte kitle imha silahlarının sınırsız bir şekilde yayılması yatıyor. Ama ileride alternatif bir yol var. Ne kadar zor olursa olsun güven inşa ettiğimiz, yeni davranışlar geliştirdiğimiz ve güvenliğimizi artırdığımız bir yol. Bu, kolay ve hızlı olmayacak. Güvenlik ortamımız değişmiş olabilir ancak güvenliği sağlama ilkeleri değişmedi."

"NATO, silahlanma kontrolünün geleceğinde üzerine düşeni yapmaya devam etmeye kararlıdır." açıklamasında bulunan Stoltenberg, İttifakın bu amaçla dünya çapında ortaklarla ilişki kurduğuna işaret etti.

Rusya'nın nükleer söylemi

Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirmesi konusuyla ilgili Stoltenberg, bunu "NATO müttefiklerini Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak için tasarlanan ancak işe yaramayan sorumsuz bir eylem" olarak tanımladı.

Stoltenberg, "Dediğim gibi (Rusya'nın) yaptıklarını çok yakından takip ediyoruz. Teyakkuzdayız. Şimdiye kadar Rusya'nın nükleer duruşunda, bizim duruşumuzda herhangi bir değişiklik gerektiren bir değişim görmedik. Ancak biz hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karaya ulaşan Karadeniz gazının test işlemleri yapılıyor
Bakan Murat Kurum: Artık Kartal'ın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir problemi kalmadı
Gönüllü kadınlar, Hataylı depremzedelere bayramlık hediyeler verdi
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

NATO, silahlanmanın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yapmaya kararlı

NATO, silahlanmanın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yapmaya kararlı

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğinin Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu belirtti

Zelenskiy, yoğun çatışmaların devam ettiği Avdiyivka’yı ziyaret etti

Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi

Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazırız

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dijital rublenin pilot kullanımını başlatmaya hazırız
3 SORUDA - Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı

3 SORUDA - Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet