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Dünya

NATO Savunma Bakanları, savunma harcamalarını ve üretimini artırma gündemiyle toplandı

NATO Genel Sekreteri Rutte, "ABD'den, Türkiye'nin gurur verici savunma sanayi temeline kadar Avrupa'nın tümünde dünyanın en iyi endüstrilerine sahibiz." dedi.

Selen Valente Rasquinho  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
NATO Savunma Bakanları, savunma harcamalarını ve üretimini artırma gündemiyle toplandı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın "ABD'den Türkiye'nin gurur verici savunma sanayi temeline kadar Avrupa'nın tümünde dünyanın en iyi endüstrilerine" sahip olduğunu belirterek, rakipleri geride bırakmak için daha fazla savunma harcaması ve üretimi yapılması gerektiğini söyledi.

NATO Savunma Bakanları, savunma harcamaları ile üretimini artırma ana gündemiyle Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

Toplantının açılışında Rutte, haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde hazırlıkların ele alınacağını ifade ederek, bugünkü toplantının ana gündeminin müttefiklerin savunma harcamaları ile üretimini artırması gerekliliği olduğunu belirtti.

Rutte, NATO'nun Avrupa müttefikleri ile Kanada'nın son yıllarda yük paylaşımına verdikleri katkıyı artırdığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Avrupalı müttefikler ve Kanada savunma için son 10 yılda 700 milyar ABD dolarından fazla katkı yaptı. Bu, 2024'te Avrupa ve Kanada'daki NATO müttefiklerinin savunmaya yaklaşık 500 milyar dolar yatırım yaptığı anlamına geliyor ve bu 2023'e kıyasla neredeyse yüzde 20'lik bir artışa denk geliyor. Yine de yeterli olmaktan çok uzak. Ancak bunu başarabiliriz."

Toplantının diğer önceliğinin savunma üretimlerinin artırılması olduğunu dile getiren Rutte, İttifak genelinde savunma endüstrisinin canlandırması gerektiğinin altını çizdi.

Rutte, "ABD'den, Türkiye'nin gurur verici savunma sanayi temeline kadar Avrupa'nın tümünde dünyanın en iyi endüstrilerine sahibiz. Ancak rakiplerimizi, Rusya'yı, Çin'i ve diğerlerini geride bırakmak için daha fazlasını, daha hızlı ve birlikte üretmeliyiz." dedi.

Genel Sekreter, toplantının diğer gündem maddelerinin Rusya'nın başta Baltık Denizi'nde olmak üzere İttifak'ı hedef alan istikrarsızlaştırıcı eylemleri ile Ukrayna-Rusya Savaşı olacağını belirtti.

Oturumun sonunda müttefikler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya da gelecek.

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