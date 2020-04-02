NATO Savunma Bakanları nisan ortasında sanal ortamda toplanacak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Brüksel
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, ittifakın müttefiklerini yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele bağlamında desteklediğini ifade etti.
NATO üyesi 30 ülkenin birlikte ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, dışişleri bakanlarının Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdiğini bildirdi.
Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadedeki etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.
Öte yandan, NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.