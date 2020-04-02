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Dünya

NATO Savunma Bakanları nisan ortasında sanal ortamda toplanacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Şerife Çetin   | 02.04.2020
NATO Savunma Bakanları nisan ortasında sanal ortamda toplanacak Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Ana Karargahı binası ve NATO üyesi ülke bayrakları. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, ittifakın müttefiklerini yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele bağlamında desteklediğini ifade etti. 

NATO üyesi 30 ülkenin birlikte ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, dışişleri bakanlarının Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdiğini bildirdi.

Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vadedeki etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

Öte yandan, NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi.

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