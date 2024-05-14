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Dünya

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: "Türkiye ve Katar, Gazze konusunda atılması gereken adımları atıyor"

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu İsrail'in Gazze’ye saldırılarıyla ilgili Türkiye ve Katar'ın çabalarının takdir edilesi olduğunu vurgulayarak "Türkiye ve Katar Gazze konusunda atılması gereken adımları atıyor" dedi.

Ali Altunkaya  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: "Türkiye ve Katar, Gazze konusunda atılması gereken adımları atıyor"

Ad Dawhah

Katar Ekonomik Forumu'na katılmak için geldiği başkent Doha'daki Katar Basın Merkezinde düzenlenen "Gazze savaşı sonrası Ortadoğu’nun Geleceği" başlıklı seminerde konuşan Çavuşoğlu, yerel, ulusal ve uluslararası basından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Mısır ve Katar'ın Gazze konusundaki arabulucu rolüne değinerek, "Katar ile Mısır’ın da arabuluculuğunu destekliyoruz. Tüm dünya bu savaşı durdurmak ile mesul." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin ülkede düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine müdahalesine de dikkati çeken Çavuşoğlu, "Amerika’da üniversitelerde devam eden ateşkes yanlısı gösterilere yapılan sert müdahale ABD’nin İsrail söz konusu olunca ifade özgürlüğünü bir kenara bıraktığını bizlere gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, İsrail ile yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmini durdurdu"

Türkiye ve Katar devletinin Gazze konusunda gereken önemi verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülkenin gerekli adımları attığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar devleti, Gazze konusunda atılması gereken adımları atıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok sayarak Gazze'de acımasızca katliamlarını sürdüren İsrail ile ticareti sona erdirdiklerini ifade etti. Yani Türkiye, İsrail ile arasındaki yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmini durdurdu. Ayrıca Türkiye, İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan soykırım konulu davaya da müdahil oldu."

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıran ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Katar devleti de hem insanı yardım konusunda hem de esirlerin durumu ve ateşkes konusunda gerekli adımları atıyor. Gazze konusunda Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani sürekli görüşüyor, bu konuda çaba gösteriyorlar. İsrail ise her seferinde ateşkes görüşmelerini çıkmaza sokuyor. Bizler ateşkes konusunda bütün gayretimizi harcamalıyız."

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