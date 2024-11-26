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Dünya

NATO komutanı Amiral Vandier'e göre, Avrupa silahlanma yarışını kazanmak için kurallarını esnetmeli

NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Amiral Pierre Vandier, Avrupa kıtasının küresel silahlanma yarışını kazanmak için savunma sektöründeki bağlayıcı kuralları esnetmesi gerektiğini söyledi.

Şeyma Yiğit  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
NATO komutanı Amiral Vandier'e göre, Avrupa silahlanma yarışını kazanmak için kurallarını esnetmeli

Ankara

Politico'nun haberine göre, Fransız Amiral Vandier, eylül sonunda göreve gelmesinin ardından basına verdiği ilk röportajda, "Avrupa gelecek silahlanma yarışını kendisine uyguladığı kurallarla kazanamaz." dedi.

Amiral Vandier, Avrupa'nın silah üreticilerinin ve tedarik kuruluşlarının bazı kurallara "sıkı sıkıya bağlı olmasının" silahlanma yarışında onu geciktirdiğine işaret ederek gelecek yıl Hollanda'da yapılacak NATO Zirvesi'nin "Silahlanma yarışında kalmak istiyorsan, kurallarını değiştir" mesajı vereceğini umduğunu belirtti.

Vandier, ABD ile kıyaslandığında Avrupa'da silah üretimine ve silahların yenilenmesine ilişkin düzenlemelerin çok daha fazla olduğunu vurgulayarak buna, bazı Amerikan savaş gemilerinin günlük olarak modernize edilebildiği ancak Fransız fırkateynlerinin muharebe modu güncellemeleri için bazen yıllarca beklemesi gerektiği örneğini verdi.

Avrupa’nın silahlanma yarışındaki yeri konusunda iyimser olduğunu dile getiren Vandier, "Bir mesajım var. Aslında parayı daha iyi kullanarak, daha fazla risk alarak, daha çok şey deneyerek harika şeyler yapabiliriz." diye konuştu.

Avrupalı liderler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası kıta savunmasını güçlendirmek isterken Avrupa’nın silah üretiminde bağlı olduğu kuralların da "barış dönemine" uygun olduğu ve değiştirilmesi gerektiği yönünde sesler arttı.

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