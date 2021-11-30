Dolar
13.02
Euro
14.77
Altın
1,794.00
ETH/USDT
4,552.90
BTC/USDT
57,535.00
BIST 100
1,811.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı - VTR
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Çin kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya ve Çin, kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor, güç dengesi değişiyor. Demokrasi ve özgürlükler ağır baskı altında." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.11.2021
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Çin kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor

Riga

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın yapılacağı Letonya’nın başkentindeki Riga Güvenlik Forumu’nda “NATO’nun 2030’a giderken görünümü” konulu konuşma yaptı.

Gelecek yıl İspanya’da yapılacak NATO zirvesinde kabul edilmesi planlanan yeni NATO Stratejik Konsepti’ne değinen Stoltenberg, son Stratejik Konsept belgesinin 2010’da Lizbon’daki zirvede kabul edildiğini, o zamandan bu yana dünyada birçok değişiklik meydana geldiğini belirtti.

“Rusya ve Çin, kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor, güç dengesi değişiyor. Demokrasi ve özgürlükler ağır baskı altında.” diyen Stoltenberg, yeni Stratejik Konsept belgesinin bunları içereceğini kaydetti.

Stoltenberg, NATO’nun demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler gibi üzerinde kurulu olduğu değerleri korumak gerektiğini vurgulayarak şunları aktardı:

“Bu değerlerimiz hem ittifakımızın dışından hem de kendi ülkelerimiz içinden ağır baskı altında. Otoriter rejimler kurallara dayalı uluslararası düzeni geriletmekte, alternatif yönetim modellerini desteklemektedir. Toplumlarımızı baltalamak için dezenformasyon ve propagandayı kullanmakta, seçimlerimize karışmak için kötü siber araçları kullanmaktadırlar. Aynı zamanda kendi ülkelerimiz içinde demokratik değerlerimize saygı göstermeyen aşırıcılar ve siyasi gruplar bulunmaktadır. Bunun acı bir örneğini 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne yönetimin barışçıl değişimini engellemeyi amaçlayan saldırı düzenlendiğinde gördük.”

Stoltenberg, demokrasileri güçlendirirken askeri gücü de kuvvetlendirmek gerektiğini, son Stratejik Konsept belgesinde Kuzey Atlantik’in barış içinde olduğu değerlendirmesinin yer aldığını ancak şimdi Rusya’nın saldırgan tutumu ve Çin’in küresel etkisini artırması gibi sınamalar bulunduğunu söyledi.

Stolteberg, “Öngörülemez bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmeliyiz.” dedi.

NATO’nun Kuzey Amerika ve Avrupa’nın ittifakı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bölgenin küresel tehditlerle karşı karşıya olduğunu, ittifakın Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla ve AB ile iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstüne para cezası geliyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir ayda 62 ilde azaldı, 19 ilde arttı
Moderna'ya göre, Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli
Prof. Dr. Oğuztürk: Virüsün bulaşıcılığının artması daha ölümcül olduğu anlamına gelmiyor
AB'nin 'aşılı herkese açık kapı' politikasına omicron engeli

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Çin kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Çin kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den, Rusya'ya 'Ukrayna' uyarısı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya'yı konuşacak

NATO ve AB'den Baltık ülkelerine ortak ziyaretle dayanışma mesajı

NATO ve AB'den Baltık ülkelerine ortak ziyaretle dayanışma mesajı
NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur' uyarısı

NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna'ya karşı güç kullanmanın sonuçları olur' uyarısı
Polonya'dan NATO'ya doğu kanadındaki varlığını güçlendirme çağrısı

Polonya'dan NATO'ya doğu kanadındaki varlığını güçlendirme çağrısı