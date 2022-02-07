NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.
Brüksel
Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Spoke to President @RTErdogan to discuss #Russia’s buildup in and around #Ukraine. I thanked him for his active support & personal engagement to find a political solution, and welcomed #Turkey's strong practical support to #Ukraine. #NATO remains ready for dialogue.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 7, 2022
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.