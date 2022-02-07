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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.02.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti

Brüksel


Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

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