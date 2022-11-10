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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ruslar, Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın çok büyük bir baskı altında olduğunu belirterek, Rusya'nın Herson kentini bırakmasının Ukrayna için başka bir zafer olacağını söyledi.

Barış Seçkin   | 10.11.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ruslar, Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur

Roma

Başkent Roma'da bulunan Stoltenberg, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Meloni ile Stoltenberg, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İtalya Başbakanı Meloni, "İtalya'nın NATO bağlamındaki ve İttifak'ın şu an karşı karşıya olduğu ortak zorluklarla yüzleşmedeki taahhütlerini onaylıyorum. İttifak, milletlerimizin güvenliği ve refahı için vazgeçilmezdir. Güvenlik olmadan toplumlarımız için büyüme olamaz." dedi.

Meloni, NATO ve AB'nin stratejik ortaklığının esas olduğunu belirterek, "Savunma konusunda bu iki organizasyon arasındaki işbirliğinin nasıl genişletileceğini ele aldık." diye konuştu.

NATO'nun bölgesel bir örgüt olduğunu ama küresel bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini ifade eden Meloni, güney kanattan gelen zorlukları da göz önünde tutan bir yaklaşıma sahip olmanın önemli olduğunu kaydetti.

"Putin, Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan bir savaş yürütüyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Başbakan Meloni'yi bu göreve gelmesinden ötürü tebrik ederek, İtalya'nın Atlantik İttifakı'nın kurucu ülkelerinden olduğunu ve önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliğinin sorgulandığı bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Başkan Putin, Ukrayna'ya karşı acımasız saldırgan bir savaş yürütüyor. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus güçlerini nasıl püskürttüğünü ve topraklarını nasıl kurtardığını gördük. Bu kazanımlar, Ukrayna'nın cesur askerlerine ait." ifadelerini kullandı.

İtalya da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin sağladığı eşi görülmemiş desteğin savaş alanında fark yarattığına işaret eden Stoltenberg, şu yorumu yaptı:

"Ukrayna’nın ilerlemesi hayati önem taşıyor. Rusya’nın Herson'dan çekilme bildirimini not ettik. İlerleyen günlerde sahadaki durumun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Rusya çok güçlü bir baskı altında. Eğer Herson'u bırakırlarsa bu Ukrayna için başka bir zafer olur."




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