NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO Trablus hükümetine destek vermeye hazır
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Libya'ya silah ambargosuna ilişkin, "BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." dedi.
Roma
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