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Dünya, Libya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO Trablus hükümetine destek vermeye hazır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Libya'ya silah ambargosuna ilişkin, "BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." dedi.

Barış Seçkin   | 14.05.2020
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO Trablus hükümetine destek vermeye hazır

Roma
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'ya silah ambargosuna ilişkin, "BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

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