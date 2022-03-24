Dolar
14.86
Euro
16.33
Altın
1,945.14
ETH/USDT
3,049.70
BTC/USDT
42,988.00
BIST 100
2,182.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun olağanüstü zirvesine ilişkin, "Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik." dedi.

Bayram Altuğ   | 24.03.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, NATO üyesi ülkelerin, "Kremlin'in sebepsiz saldırganlığını kınadığını" ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte birleştiğini vurguladı.

"Bu acımasız savaşa son vermek için Rusya'ya maliyet yüklemeye devam etmeye kararlıyız." ifadesini kullanan Stoltenberg, Ukrayna halkı ve ordusunun özgürlük ve hakları için verdiği mücadeleye saygı duyduklarının altını çizdi.

Rusya'da da "cesurca savaşa karşı konuşanların" farkında olduklarını belirten Stoltenberg, "Seslerini duyuyoruz ve onları önemsiyoruz." dedi.

Stoltenberg, zirvede müttefiklerin Ukrayna'ya olan desteğini ve şu an ve gelecek yıllar için NATO savunmasını güçlendirmenin yollarını tartışacaklarını belirterek, "Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Şimdi havada, denizde ve karada daha fazlasını yapıyoruz. Avrupa'nın (yeni) güvenlik gerçeğine yanıt vermek için bunu sürdürmek gerekli." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik

Lavrov: Batı, BM'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalışıyor

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaya hazır değiliz

Ontolojik güvenlik açısından Rusya'nın Ukrayna saldırısı

Ontolojik güvenlik açısından Rusya'nın Ukrayna saldırısı
Olağanüstü NATO zirvesi başladı

Olağanüstü NATO zirvesi başladı
İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in 'barbarlığın eşiğini aştığını' söyledi

İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in 'barbarlığın eşiğini aştığını' söyledi