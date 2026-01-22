Dolar
43.30
Euro
50.71
Altın
4,783.16
ETH/USDT
2,986.00
BTC/USDT
89,523.00
BIST 100
12,728.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte, saldırıya uğraması halinde müttefiklerin ABD'nin yanında olacağını söyledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." dedi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
NATO Genel Sekreteri Rutte, saldırıya uğraması halinde müttefiklerin ABD'nin yanında olacağını söyledi

İstanbul

Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupalılara her zaman ABD'nin NATO'ya bağlı kaldığını vurguladığını aktaran Rutte, "tek rahatsız edici durumun" Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu ancak bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü belirtti.

Rutte, Trump'ın "ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Size şunu söyleyeyim, (yardıma) koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı."

Ayrıca Rutte, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
HÜRJET'ler İspanya'daki tren kazası kayıpları anısına uçtu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte, saldırıya uğraması halinde müttefiklerin ABD'nin yanında olacağını söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, saldırıya uğraması halinde müttefiklerin ABD'nin yanında olacağını söyledi

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Grönland için "kırmızı çizgimiz" mesajını verdi

Putin, Grönland’ın fiyatının "200-250 milyon dolar" olabileceğini söyledi

Trump, Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı

Trump, Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı
Grönland, kriz durumlarında vatandaşlarına yol gösteren broşür hazırladı

Grönland, kriz durumlarında vatandaşlarına yol gösteren broşür hazırladı
Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Trump'ın Davos konuşmasını değerlendirdi

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Trump'ın Davos konuşmasını değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet