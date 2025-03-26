Dolar
38.01
Euro
40.99
Altın
3,017.64
ETH/USDT
2,013.00
BTC/USDT
86,720.00
BIST 100
9,649.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacağını söyledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Polonya'ya veya herhangi bir müttefik ülkeye saldırması durumunda İttifak'ın vereceği tepkinin "yıkıcı" olacağı konusunda uyardı.

Melike Pala  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacağını söyledi

Ankara

Rutte, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Varşova'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 4,7'sini savunma harcamalarına ayırdığını hatırlatan Rutte, bu durumun diğer üye ülkelere örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, Rusya'nın Avrupa için "tehdit oluşturmaya devam ettiğini" belirterek, "Giderek daha tehlikeli hale gelen bir dünyada savunma harcamalarının arttırılması elzemdir." dedi.

"Tepkimiz yıkıcı olacaktır"

NATO'nun her bir üye ülkeyi savunma taahhüdüne işaret eden Rutte, Tusk'a Polonya'ya veya başka bir müttefike yönelik herhangi bir saldırının "yıkıcı" tepkiye karşılaşacağı konusunda güvence verdi.

Rutte, "Polonya'nın savunması ve NATO topraklarının genel savunması söz konusu olduğunda, eğer herhangi biri yanlış hesap yapar ve Polonya'ya ya da başka bir müttefike saldırarak paçayı kurtarabileceğini düşünürse bu şiddetli İttifak'ın tüm gücüyle karşılaşacaktır. Tepkimiz yıkıcı olacaktır. Bu husus Vladimir Putin ve bize saldırmak isteyen diğer herkes için çok açık olmalıdır." diye konuştu.

NATO'nun birlik halinde hareket etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Rutte, "Bunlar belirsiz zamanlar ancak bir konuda net olmama izin verin, transatlantik ortaklık, ittifakımızın temelini oluşturmaya devam ediyor ve bu değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen zanlı yakalandı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında firari şüpheli Ebru Özdemir teslim oldu
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacak

Benzer haberler

Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı

Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Kuzey Akım 2 teknik açıdan çalışır durumda

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacağını söyledi

Rusya: ABD ile yapıcı, pragmatik ve etkili diyaloğun gelişmesinden memnunuz

Rusya: ABD ile yapıcı, pragmatik ve etkili diyaloğun gelişmesinden memnunuz
Zelenskiy, Rusya'nın "gerçek" barışı sağlamak istemediğini savundu

Zelenskiy, Rusya'nın "gerçek" barışı sağlamak istemediğini savundu
Rus ekonomisi 2024'te 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı

Rus ekonomisi 2024'te 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet