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Dünya

NATO Genel Sekreteri, Avrupalıların ABD savunma sanayisine yüz milyarlarca dolar yatırım yaptığını söyledi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı müttefiklerin, ABD savunma sanayisine halihazırda yüz milyarlarca dolar yatırım yaptıklarını belirtti.

Cüneyt Karadağ  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
NATO Genel Sekreteri, Avrupalıların ABD savunma sanayisine yüz milyarlarca dolar yatırım yaptığını söyledi

Berlin

Rutte, Alman Haber Ajansına (DPA) Avrupa ile ABD savunma sanayisi ilişkisine dair değerlendirmede bulundu.

"Avrupalı müttefikler, ABD savunma sanayisine halihazırda yüz milyarlarca dolar yatırım yaptı." ifadesini kullanan Rutte, ABD savunma sanayisinin Kongre, Pentagon ve Beyaz Saray'dan onay almasının gerekmemesi durumunda bu miktarın önemli ölçüde artabileceğini kaydetti.

Rutte, Avrupa'nın Patriot füze savunma sistemleri talebine işaret ederek "Tanesi 2 milyar avroya mal oluyor. Dolayısıyla bu, ABD ekonomisi için çok büyük bir para." dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın düşük savunma harcamaları yapan Avrupalı müttefikler üzerindeki baskıyı artıracağını düşündüğünü belirten Rutte, ABD savunma sanayisi üzerindeki kısıtlamaların hafifletilmesinin NATO üyesi olmayan ülkelerden silah sistemleri alımı konusunda siyasi çatışma riskini azaltabileceğini söyledi.

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