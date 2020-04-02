Euro
7.18
Dolar
6.62
BIST 100
89,510.88
Altın
1,607.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO dışişleri bakanları, ilk kez sanal ortamda bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70 yıllık tarihinde ilk kez video konferans yoluyla dışişleri bakanlarının toplantı düzenlediğini belirtti.

Şerife Çetin   | 02.04.2020
NATO dışişleri bakanları, ilk kez sanal ortamda bir araya geldi

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, güvenli bir hat üzerinden 30 üyenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının başında kısa açıklamada yaptı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının NATO'nun çalışma şekillerinde bazı değişikliklere gitmesine yol açtığına dikkati çeken Stoltenberg, "Transatlantik ailemiz, daha önce hiç bu türde bir düşmanla karşılaşmadı ancak birlik olarak ve dayanışma içinde bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kovid-19 gündemiyle bir araya gelen dışişleri bakanları, aynı zamanda uluslararası terörizm, Afganistan, Irak eğitim misyonu, Gürcistan ve Ukrayna gibi farklı konuları da görüşecek.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantının ardından Genel Sekreter Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı bizden aldı
İnsan hakları örgütlerinden, 'Kovid-19 nedeniyle Arakanlıların kısıtlamalarının kaldırılması' çağrısı
ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi

Benzer haberler

Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı

Bakan Koca: Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı bizden aldı

Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı

Trump ile New York yetkilileri arasında 'Kovid-19 yardımları' gerginliği sürüyor

Trump ile New York yetkilileri arasında 'Kovid-19 yardımları' gerginliği sürüyor
NATO dışişleri bakanları, ilk kez sanal ortamda bir araya geldi

NATO dışişleri bakanları, ilk kez sanal ortamda bir araya geldi
Afrika'da Kovid-19 endişesiyle alınan tedbirler sertleşiyor

Afrika'da Kovid-19 endişesiyle alınan tedbirler sertleşiyor