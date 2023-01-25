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Dünya

NATO: ABD tankları, İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği tankların İngiltere ve Almanya'nın göndereceği tanklarla Rusya'ya karşı ciddi fark yaratabileceğini belirtti.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.01.2023
NATO: ABD tankları, İngiltere ve Almanya'nınkilerle birlikte fark yaratabilir Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Brüksel

Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankları temin etme kararı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimin Abrams tanklarıyla ilgili kararından memnuniyet duyduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği destekte birlik içinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "İngiltere'nin Challenger ve Almanya'nın Leopard 2 tanklarıyla birlikte bunlar Rusya'ya karşı savaşta ciddi bir fark yaratabilir." ifadesini kullandı.

ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'ya 31 M1 Abrams tankı ve 8 M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurmuştu.

Alman hükümeti de gün içinde Ukrayna'ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacaklarını açıklamıştı.

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