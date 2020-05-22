Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
logo
Dünya

NASA insanlı roket fırlatımı için hazır olduklarını duyurdu

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaklaşık 10 yıl aradan sonra Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderilmesi için son kontrollerin yapıldığını ve fırlatmaya hazır olunduğunu duyurdu.

Mücahit Oktay   | 22.05.2020
NASA insanlı roket fırlatımı için hazır olduklarını duyurdu

New York

NASA ve SpaceX firması yetkilileri, gelecek hafta Florida'daki merkezden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir roket ile iki astronotun gönderilmesi öncesi fırlatma sistemlerinin kontrol edilerek, hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ''Lansman için gidiyoruz. Fırlatmaya hazırlık değerlendirmesi sonuçlandı ve NASA’nın SpaceX Crew Dragon görevi, kalkışa hazırlanıyor.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasında, ''Gelecek hafta roket fırlatma törenine katılmayı düşünüyorum.'' demişti.

Tarihi fırlatma 27 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek.

SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak fırlatma, aynı zamanda NASA’nın 2011'de Space Shuttle programını sonlandırmasından bu yana ABD'nin ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi
İngiltere yurt dışından gelenleri karantinaya alacak
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 116 bin 111'e ulaştı
Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye ile Rusya ortak Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda görüşüyor

Benzer haberler

NASA insanlı roket fırlatımı için hazır olduklarını duyurdu

NASA insanlı roket fırlatımı için hazır olduklarını duyurdu