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Dünya

NASA, 2024 YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1'e yükseldiğini bildirdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 YR4 adı verilen asteroidin 2032'de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1'e çıktığını belirtti.

Mücahit Oktay  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
NASA, 2024 YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 3,1'e yükseldiğini bildirdi

New York

NASA, geçen yıl tespit edilen gök cisminin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığıyla ilgili yaptığı yeni ölçümleme raporunu paylaştı.

Rapordaki son verilere göre, 2024 YR4 asteroidinin 7 yıl içinde Dünya'ya çarpma olasılığının yüzde 3,1'e yükseldiği ifade edildi.

Çapının yaklaşık 54 metre olduğu tahmin edilen gök cisminin, insan medeniyetini sona erdirmek için çok küçük olduğu aktarılan raporda, ancak büyük bir şehri "yok edebileceği" ve çarpma anında yaklaşık 8 megaton enerji açığa çıkarabileceği öngörüsüne yer verildi.

Öte yandan bilim insanları, asteroidin dünyayı ıskalama olasılığının hala yüzde 96,9 olduğunu, yeni ölçümlerde bu dünyaya çarpma riskinin sıfırlanabileceğini belirtiyor.

2024 YR4 asteroidi

İlk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edilen 2024 YR4'ün dünyaya çarpma riski yüzde 1,33 olarak açıklanmış, bu rakam daha sonra yüzde 2 olarak güncellenmişti.

Öte yandan, gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceği öngörüsüne yer vermişti.

Gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise Pasifik'in doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenmesine devam edileceğini ve çarpma ihtimaline karşı asteroidin yönünün değiştirilmeye çalışılacağını ifade ediyor.

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