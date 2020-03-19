NASA 'evden çalışma' sistemine geçti

NASA 2 görevlide Kovid-19 çıkması üzerine 'evden çalışma' sistemine geçti
NASA, 2 görevlide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.
Ankara
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.
NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın sözleşmeli personeli dahil tüm çalışanlarının bir sonraki talimata kadar evden çalışması kararı alındığını duyurdu.
Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmıştı.
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında 155 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 464 vaka görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.