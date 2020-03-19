NASA 'evden çalışma' sistemine geçti

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Dünya, Koronavirüs

NASA 2 görevlide Kovid-19 çıkması üzerine 'evden çalışma' sistemine geçti

NASA, 2 görevlide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 19.03.2020
NASA 2 görevlide Kovid-19 çıkması üzerine 'evden çalışma' sistemine geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın sözleşmeli personeli dahil tüm çalışanlarının bir sonraki talimata kadar evden çalışması kararı alındığını duyurdu.

Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmıştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında 155 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 464 vaka görüldü.

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