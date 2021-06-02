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Dünya

Myanmar'ın devrik liderleri Suu Çii ve Myint'in 'bilinmeyen bir yere' götürüldüğü iddia edildi

Myanmar'da askeri darbenin ardından gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile eski Devlet Başkanı Win Myint'in, gözaltında tutuldukları evlerinden alınıp "bilinmeyen bir yere" götürüldüğü öne sürüldü.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.06.2021
Myanmar'ın devrik liderleri Suu Çii ve Myint'in 'bilinmeyen bir yere' götürüldüğü iddia edildi

Kuala Lumpur

Askeri hükümete karşı 16 Nisan'da kurulan ve "sivil hükümet" olarak bilinen Ulusal Birlik Hükümet (NUG), yazılı açıklamasında, Suu Çii ve Myint'in durumlarından endişe duyulduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, Win Myint ve Aun San Suu Çii, bilinmeyen bir yere götürülmüştür." iddiası yer aldı.

1 Şubat'ta gözaltına alınan ve geçen ay ev hapsine alınan Suu Çii ve Myint, güvenlik gerekçeleri nedeniyle avukatlarıyla görüştürülmüyordu.

Suu Çii, 24 Mayıs'taki duruşmasında ilk defa avukatlarıyla görüştürülmüş ve Yangon'daki askeri mahkeme salonunda hakim karşısına çıkmıştı.

Myanmar'ın eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Eski Devlet Başkanı Myint de yargılandığı askeri mahkemede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekle suçlanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 841 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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