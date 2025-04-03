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Dünya

Myanmar'da yaklaşan muson sezonu, depremzedeler için tehlike arz ediyor

Myanmar'da, 3 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, yaklaşan muson mevsiminin daha büyük kayıplara ve hastalıklara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş, Asiye Latife Yılmaz  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Myanmar'da yaklaşan muson sezonu, depremzedeler için tehlike arz ediyor

Ankara

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı sayısı 3 bin 85'e, yaralananların sayısı 4 bin 715'e ulaştı.

Kayıp olduğu bildirilen 300'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Myanmar'da, depremler ülkede büyük yıkıma yol açtı.

Ülkede insani yardım ihtiyacı artarken, insani yardım kuruluşları, yaklaşan muson mevsiminin durumun kötüleşmesine yol açabileceğini belirterek, harekete geçilmesi çağrısı yapıyor.

"Muson tehlikesi çok büyük"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, muson mevsiminin Myanmar'daki depremlere etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Della Longa, "Bir tür domino etkisi var. Düzgün sığınak, su, temizlik ve sağlık desteği olmadığında sağlık sorunları olabilir. Bu nedenle bunun en büyük öncelik olduğunu söylüyoruz." dedi.

Depremzedelerin enkazdan kurtarılması için ekiplerin yetersiz olduğunu kaydeden Della Longa, sığınma ve diğer basit hizmetlerin olmamasının kurtulanlar için risk teşkil ettiğini vurguladı.

Della Longa, "Muson tehlikesi çok büyük. İnsanların güvenliğini sağlamak gerekiyor." diyerek, Myanmar'ı daha önce vuran siklon, tayfun ve sellerle mücadelenin, sığınakların bu doğa olayları için yeterli olmadığını gösterdiğine işaret etti.

"Muson'un şiddetini tahmin edemiyoruz ancak deneyimlere göre bu tür geçici sığınaklar, insanları güvende tutmak için yeterli değil." ifadesini kullanan Della Longa, köprüler ve yolların yok olması, kamu hizmetlerinin durması gibi lojistik sorunların kurtarma ve yardım çalışmalarını engellediğini dile getirdi.

Della Longa, bu hizmetlerin ve altyapıların yeniden inşasının "uzun süren bir maraton" olacağını söyledi.

"Oldukça iç karartıcı bir senaryo ancak umudumuzu kaybetmemeliyiz"

"Plan International" isimli yardım kuruluşunun Küresel İnsani Yardım Direktörü Unni Krishnan da ülkede halihazırda vahim olan insani koşullar göz önüne alındığında, muson mevsiminin zaten hassas durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.

Krishnan, zaten deprem gibi bir felaket yaşayan toplumun, şimdi de bunun etkileriyle uğraştığını ifade ederek, "Sonra üzerine yağmurlar geliyor. Halihazırda sel değil, sadece yağmurlar bile su kaynaklı hastalıklara yol açabilir." dedi.

Yağmurların ardından siklon ve sellerin geldiğine işaret eden Krishnan, bunun "aynı yaraya tuz basmak" gibi olduğunu, Myanmar halkının zaten karşılanmamış ihtiyaçlarını daha da artıracağını vurguladı.

Krishnan, koordinasyon ve insani yardım sağlama çabalarına destek olacak ulaşım ve iletişimin önemine de dikkati çekti.

Myanmar'ı tekrar bir felaketin vurması ihtimali hakkında ise Krishnan, "Oldukça iç karartıcı bir senaryo ancak umudumuzu kaybetmemeliyiz. Çünkü insanların yardım ve yeniden inşa çalışmalarına katılmak istediğini görüyoruz." diye konuştu.

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