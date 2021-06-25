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Dünya

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalelerinde 55 çocuk yaşamını yitirdi

Myanmar'da askeri darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu 55 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 25.06.2021
Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalelerinde 55 çocuk yaşamını yitirdi

Kuala Lumpur

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) tarafından hazırlanan raporda, 1 Şubat'tan bu yana ordu ile darbe karşıtları arasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 18 yaş altı sivillerin listesine yer verildi.

Buna göre 18 yaşından küçük 55 kişi ordunun silahlı müdahalesi nedeniyle hayatını kaybederken Yangon ve Mandalay, en çok çocuğun öldüğü şehirler olarak kayda geçti.

Rapora göre sadece mart ayı içinde ordunun darbe karşıtı protestoculara yönelik silahlı müdahalesi ve ev baskınları sonucu 48 çocuk öldürüldü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 881 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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