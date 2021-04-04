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Dünya

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde ölenlerin sayısı 557'ye çıktı

Yangon'da darbe karşıtları, yollara bıraktıkları Paskalya yumurtalarıyla darbeyi kınadı.

Ömer Faruk Yıldız   | 04.04.2021
Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinde ölenlerin sayısı 557'ye çıktı

Kuala Lumpur

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle protestoların başlamasından bu yana sivil can kayıplarının 557'ye çıktığı belirtildi.

Raporda 2 bin 658 kişinin gözaltında tutulduğu ve 235 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi.

Darbeye karşı Paskalya yumurtası eylemi

Öte yandan, ülkede darbe karşıtı protestolar sürüyor.

Yangon'da göstericiler, Paskalya Yortusu dolayısıyla yumurta eylemi düzenledi. Kentin merkezi yollarına dizilen Paskalya yumurtalarına "Federal orduya ihtiyacımız var" ve "Cuntaya hayır" benzeri ifadeler yazıldı.

Magway, Mandalay ve Bago gibi bölgelerde de çok sayıda kişinin katılımıyla darbe karşıtı yürüyüşler yapıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 557 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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