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Dünya

Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 628 kişi serbest bırakıldı

Şeyma Uzundere   | 24.03.2021
Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 628 kişi serbest bırakıldı

Ankara

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasını protesto ettiği için gözaltına alınan 628 kişi serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 628 göstericinin serbest bırakıldığı haberi Myanmar devlet televizyonu tarafından duyurulurken, Yangon'da Insein Cezaevi dışında bulunan görgü tanıkları, çoğu öğrenci yüzlerce gencin salıverildiğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir avukat, serbest bırakılan göstericilerin tamamının 3 Mart'ta gözaltına alındığını belirtti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 275'den fazla gösterici hayatını kaybetti, 2 bin 500'e yakın kişi de tutuklu bulunuyordu.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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