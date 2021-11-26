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Dünya

Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem

Myanmar'ın Bangladeş sınırında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 26.11.2021
Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinin başkenti Hakha'nın 19 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 32,8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Bangladeş'te de hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

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