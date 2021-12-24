Dolar
11.76
Euro
13.34
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,095.00
BTC/USDT
51,130.00
BIST 100
1,832.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar ordusunun hava saldırıları nedeniyle yüzlerce kişi Tayland’a kaçtı

Myanmar ordusunun etnik silahlı grupların kontrolündeki bir kasabaya hava saldırısı düzenlemesinin ardından yüzlerce kişinin Tayland’a kaçtığı bildirildi.

İdris Sülün   | 24.12.2021
Myanmar ordusunun hava saldırıları nedeniyle yüzlerce kişi Tayland’a kaçtı

İstanbul

Myanmar ordusu ve darbe karşıtı etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken ordu güçleri, Karen Ulusal Birliği (KNU) güçlerinin kontrolündeki Lay Kay Kaw kasabasına hava saldırısı düzenledi.

Yerel yetkililerin ve bölge sakinlerinin verdiği bilgilere göre, Myanmar ordusunun ağır top atışı ve hava saldırıları nedeniyle yüzlerce Myanmarlı nehri geçerek Tayland’a kaçmak zorunda kaldı.

Çatışmalar nedeniyle geçen hafta da 2 bin 500 köylü Tayland tarafındaki Mae Sot bölgesine kaçmak zorunda kalmıştı.

Bölgedeki şiddetli çatışmalar her geçen gün artıyor. Silah, bomba, savaş uçaklarının seslerinin Tayland tarafından duyulabildiği ve patlamaların şiddetiyle evlerin sallandığı aktarıldı.

KNU, geçen günlerde Birleşmiş Milletlerden (BM) Myanmar ordusunun hava saldırılarını durdurmak için Kayin eyaletini uçuşa yasak bölge ilan etmesini talep etmişti.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.

KNU güçleri, 1,6 milyon insanın yaşadığı dağlık doğu bölgesi için otonomi talebinde bulunan silahlı etnik gruplardan biri olarak biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC ile olacağız
Çin'in Şian kentinde Kovid-19 karantina tedbirleri sürüyor
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı

Benzer haberler

Myanmar ordusunun hava saldırıları nedeniyle yüzlerce kişi Tayland’a kaçtı

Myanmar ordusunun hava saldırıları nedeniyle yüzlerce kişi Tayland’a kaçtı

Myanmar'da madende meydana gelen heyelanda en az 70 kişi kayboldu

Myanmar ordusunun en az 40 sivili öldürdüğü iddia edildi

BM'den 'Arakanlı Müslümanlarla ilgili daha fazlası yapılmalı' çağrısı

BM'den 'Arakanlı Müslümanlarla ilgili daha fazlası yapılmalı' çağrısı
Myanmar halkı orduya mali yaptırım uygulanmasını istiyor

Myanmar halkı orduya mali yaptırım uygulanmasını istiyor
Myanmar'daki askeri yönetimin lideri insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor

Myanmar'daki askeri yönetimin lideri insanlığa karşı suç işlemekle suçlanıyor