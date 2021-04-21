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Dünya

Myanmar ordusu sözcüsü, Genelkurmay Başkanı Hlaing'in ASEAN zirvesine katılacağını doğruladı

Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren ordu, cunta lideri Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in, ülkedeki krizi görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'da yapılması planlanan ASEAN zirvesine katılacağını teyit etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.04.2021
Myanmar ordusu sözcüsü, Genelkurmay Başkanı Hlaing'in ASEAN zirvesine katılacağını doğruladı

Kuala Lumpur

Japonya basınından Nikkei gazetesine açıklama yapan Myanmar ordusu sözcüsü General Zaw Min Tun, Myanmar'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine katılımını değerlendirdi.

Ordu sözcüsü General Tun, Genelkurmay Başkanı Hlaing'in zirveye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Kesinlikle katılacak." cevabını verdi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat, 17 Nisan'daki açıklamasında, "Aralarında Myanmar lideri Min Aung Hlaing'in de bulunduğu bazı liderler, zirveye katılacaklarını teyit etti." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar'da darbe karşıtı milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) tarafından 16 Nisan'da kurulan sivil hükümet, ASEAN zirvesinde meşru hükümet olarak temsil edilme talebinde bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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