Euro
8.56
Dolar
7.05
BIST 100
1,548.44
Altın
1,845.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı
logo
Dünya

Myanmar’da sağlık çalışanlarının darbe sonrası iş bırakması Kovid-19'la mücadeleyi yavaşlattı

Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleştirilen askeri darbe sonrası başta doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından başlatılan sivil itaatsizlik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin aksamasına ve sağlık sisteminin çökmesine yol açtı.

Şeyma Uzundere   | 10.02.2021
Myanmar’da sağlık çalışanlarının darbe sonrası iş bırakması Kovid-19'la mücadeleyi yavaşlattı

Ankara

Strait Times gazetesinin haberine göre, ülkede darbenin gerçekleştirildiği 1 Şubat’tan önceki hafta günde ortalama 17 binden fazla test yapılırken, bu sayı darbe sonrası 9 bin civarına düştü.

Konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Myanmar Sağlık Bakanlığı yetkilileri, darbeyi protesto eden ve iş bırakan sağlık çalışanlarına görevlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Myanmar’da Aung San Suu Çii hükümetini devirerek yönetimi devralan cunta lideri Ming Aung Hlaing, hafta başında televizyondan ilk halka sesleniş konuşmasında Kovid-19 ile mücadele sözü vermişti.

Myanmar’da bugüne kadar, 141 bin 448 vaka ve 3 bin 180 ölüm kayıtlara geçti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Son 14 yılın en kalabalık protestoları

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 80 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'de 'sert kapanmaya' gidiliyor

Benzer haberler

'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'

'Yaşadığım vicdan azabı, o süreçte çok daha ağır geldi'

Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan yüz yüze eğitim öncesi ailelere önerilerde bulundu

Myanmar’da sağlık çalışanlarının darbe sonrası iş bırakması Kovid-19'la mücadeleyi yavaşlattı

Myanmar’da sağlık çalışanlarının darbe sonrası iş bırakması Kovid-19'la mücadeleyi yavaşlattı
ABD Başkanı Joe Biden iş insanlarıyla ekonomik kurtarma paketini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden iş insanlarıyla ekonomik kurtarma paketini görüştü
Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'de 'sert kapanmaya' gidiliyor

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Pire'de 'sert kapanmaya' gidiliyor