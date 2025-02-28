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Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak Bursa Ulu Camii’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor
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Dünya, Ramazan 2025

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dan ramazanın müjdecisi hilal görüldü

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dan ramazanın müjdecisi hilal görüldü.

Faruk Hanedar  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dan ramazanın müjdecisi hilal görüldü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Akşam namazı öncesi avluya kurulan teleskoptan yapılan gözlemi takip eden halk, hilalin görülmesini tekbirlerle karşıladı.

Ramazanın müjdecisi hilalin görülmesi sebebiyle akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'da sekiz pare top atışı yapıldı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, hoparlörden yaptığı duyuruda, hilalin görüldüğünü ve Ramazan-ı Şerife girildiğini söyledi.

Kisvani, Filistin ile Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Gazze için dua etti.

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