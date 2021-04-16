Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.55
Altın
1,778.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Müslüman okullarını 'ayrılıkçılıkla' suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa, yurt dışındaki çok sayıda Katolik okuluna mali destek sağlıyor.

Alaattin Doğru   | 16.04.2021
Müslüman okullarını 'ayrılıkçılıkla' suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Paris

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Nisan'da yurt dışında yaşayan Fransız vatandaşlarına yazdığı mektup ortaya çıktı.

Mektubunda Fransa'nın 139 ülkede 539 okulunun bulunduğunu, son bir yılda krize rağmen bu okullara 23 yeni okul eklendiğini belirten Macron, bu dinamiğin devamını ve daha çok genç Fransız'ın bu okulların "mükemmel" eğitiminden ve taşıdığı değerlerden yararlanmasını umduğunu kaydetti.

Bu arada Fransa'nın yurt dışındaki çok sayıda Katolik okuluna mali destek sağladığı biliniyor.

Müslümanların açmak istediği okullar "ayrılıkçılıkla" suçlanıyor

Yurt dışındaki okulları "Frankofon" adıyla yücelten Fransa'da diğer unsurların açmak istediği okullar ayrılıkçılıkla suçlanıyor.

​​​​​​​Ülkenin güneydoğusundaki Albertville kentinde Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ün inşa etmek istediği okul, "İslamcılık" ve "yabancı devleti temsil etmekle" itham edilerek alınan inşaat ruhsatı 2019'da belediye tarafından iptal edildi. Milli Görüş'ün başvurduğu bölge idare mahkemesi ise iptal kararını bozdu.

Belediye Başkanı Frederic Burnier-Framboret, mahkemenin kararının ardından "yabancı güçlerle ilişkili" olduğu iddia edilen okulun inşaatına izin vermeye zorlandığını ileri sürdü. Bölge Valisi Laurent Wauquiez, Macron'a yazdığı mektupta okulun inşaatını yasaklamasını talep etti.

Bu gelişmelerin ardından ayrılıkçılıkla mücadele olarak da bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasa tasarısına valilere "dış güçlerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi" veren madde eklendi.

Macron'un "mükemmel eğitimi" AB'de matematik alanında en düşük seviyede

Cumhurbaşkanı Macron'un Fransız okullarındaki eğitimi "mükemmel" olarak tanımlaması, eğitim verileriyle çelişiyor.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019, Fransa'da öğrencilerin matematik alanında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğunu ortaya koymuştu.

Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Beko'da Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükseldi
Almanya Başbakanı Merkel, AstraZeneca aşısı oldu
Filistin'de son 24 saatte 1700'den fazla kişi Kovid-19'a yakalandı
Kovid-19 salgınında bağışıklık kazanmada en etkili yöntem aşı
Hindistanlı aşı üreticisi, ABD'den hammadde ihracat ambargosunu kaldırmasını talep etti

Benzer haberler

Müslüman okullarını 'ayrılıkçılıkla' suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Müslüman okullarını 'ayrılıkçılıkla' suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

AİHM, Çeçen mülteciyi sınır dışı ederek Rusya’ya gönderen Fransa’yı uyardı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Fransa'da tartışmalı 'Genel Güvenlik' yasa tasarısı Senatodan sonra Ulusal Meclisten de geçti

Fransa'da tartışmalı 'Genel Güvenlik' yasa tasarısı Senatodan sonra Ulusal Meclisten de geçti
Çin Devlet Başkanı Şi, Merkel ve Macron ile yarın İklim Zirvesi'nde görüşecek

Çin Devlet Başkanı Şi, Merkel ve Macron ile yarın İklim Zirvesi'nde görüşecek
Fransa’dan Pakistan’daki vatandaş ve yatırımcılarına 'ülkeden çıkın' tavsiyesi

Fransa’dan Pakistan’daki vatandaş ve yatırımcılarına 'ülkeden çıkın' tavsiyesi