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Dünya

Musk'tan düzenlediği çekiliş nedeniyle hakkında açılan davanın federal mahkemeye taşınması talebi

Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump'ı destekleyen "America PAC" siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından her gün 1 kişiye verdiği para ödülü nedeniyle hakkında açılan davanın federal mahkemeye taşınmasını talep etti.

Aynur Şeyma Asan  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Musk'tan düzenlediği çekiliş nedeniyle hakkında açılan davanın federal mahkemeye taşınması talebi

Ankara

ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye verdiği para ödülü nedeniyle hakkında "yasa dışı çekiliş düzenleme" gerekçesiyle açılan davanın federal mahkemeye taşınmasını talep etti.

NBC News'ün haberine göre, Musk'ın siyasi eylem komitesi America PAC'ın kampanyasını imzalayanlar arasında düzenlediği 1 milyon dolarlık çekiliş hakkında açılan davanın duruşması yapıldı.

Musk, çağırılmasına rağmen duruşmaya katılmazken avukatlarından Matthew Haverstick, duruşmadan önce davanın federal mahkemeye taşınması için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Yargıç Angelo Foglietta bugünkü duruşmada, Musk'ın avukatlarının başvurusu nedeniyle davada "artık yetkisi olmadığını" belirtti.

Musk'ın avukatlarının talebi, davada karara varılmasını ertelerken, davayı açan Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, federal mahkemeden davanın yeniden eyalet mahkemesine sevk edilmesini talep edebilir.

Krasner'dan mahkemede "güvenliğin artırılması" talebi

The Independent gazetesinin haberine göre, Philadelphia Bölge Savcılık Ofisi avukatları, Musk'ın, X sosyal medya platformunda bir kullanıcının "O (Krasner), çekilişin yasa dışı olmadığını biliyor fakat solcu bir yargıcın seçim gününden önce bunu durdurmasını istiyor." ifadesinin yer aldığı bir gönderiyi yeniden paylaştığını ifade etti.

Bu gönderiyi paylaşmasının ardından Krasner'ın, Musk'a destek verenlerin "tehditlerine maruz kaldığını" ifade eden avukatlar, bugünkü duruşmada güvenliğin artırılması talebinde bulundu.

Avukatların talebinde, Musk'ın destekçilerinden birinin "siyasi şiddet çağrısı yaptığı ve Krasner ailesinin ev adresini paylaştığı" belirtiliyor.

Krasner, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor." ifadesini kullanmıştı.

Musk'ı kafa karışıklığı yaratabilecek "belirsiz veya yanıltıcı ifadeler" kullanarak tüketiciyi koruma yasalarını da ihlal etmekle suçlayan Krasner, "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle Musk aleyhine dava açtığını belirtmiş, başkanlık seçimlerinden önce konuya ilişkin acil tedbir kararı alınmasını istemişti.

Musk'tan siyasi eylem komitesini destekleyen seçmenlere 1 milyon dolar vaadi

Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Çekilişe katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ile telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyor.

Şimdiye kadar, toplam 13 kişinin para ödülünü kazandığı açıklandı.

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