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Dünya

Musk, USAID'in "Kovid-19 gibi biyolojik silah araştırmalarını" finanse ettiğini iddia etti

Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) "milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını gibi biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını" öne sürdü.

Yasin Yorgancı, Ecem Şahinli Ögüç  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Musk, USAID'in "Kovid-19 gibi biyolojik silah araştırmalarını" finanse ettiğini iddia etti

Ankara

Musk, X sosyal medya hesabından son zamanlarda gündeme gelen USAID hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Musk, "USAID'in sizlerin vergilerini kullanarak milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 da dahil biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını biliyor muydunuz?" ifadesini kullandı.

Musk, USAID'i, ABD'li EcoHealth Alliance Grup aracılığıyla, Kovid-19 salgınının üretildiği iddia edilen Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarlara milyonlarca dolar para aktarmakla suçluyor.

Elon Musk, Kovid-19 salgınının biyolojik silah olduğunu iddia ederek USAID'in bu araştırmalara finansal destek sağladığını öne sürdü.

USAID'e suçlama

Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.

ABD basınında çıkan haberlerde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırlığı yaptığı iddia edilmişti.

Trump'ın USAID'i ABD Dışişleri Bakanlığına bağlayacak olan başkanlık kararnamesinin 10 bin çalışanı ve 40 milyar dolarlık bütçesi bulunan USAID'in personel sayısını azaltacağı ve ajansın özerkliğini kısıtlayacağı ifade edilmişti.

Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) USAID verilerine erişimine sorun çıkartan USAID yöneticilerinin idari izne çıkarıldığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından hayati insani yardımların sürdürülmesi konusundaki ek feragata 30 Ocak'ta onay vermişti.

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