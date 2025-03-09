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Dünya

Musk, Starlink tartışmasında Polonya Dışişleri Bakanına "küçük adam" dedi

Milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Trump'ın kıdemli danışmanı Musk, Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatma açıklamalarını eleştiren Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski için "Sessiz ol, küçük adam." ifadesini kullandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Musk, Starlink tartışmasında Polonya Dışişleri Bakanına "küçük adam" dedi

Ankara

Ukrayna'ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan  Elon Musk, X sosyal medya hesabından "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun bel kemiği. Eğer onu kapatırsam tüm cephe hatları çöker." paylaşımı yaptı.

Musk, Ukrayna'nın "kesin olarak kaybedeceğini" savunarak, savaştan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Elon Musk'ın paylaşımına yanıt veren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın Starlink sistemine Polonya tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar ödeme yapıldığını hatırlatarak, "SpaceX'in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız." değerlendirmesine yer verdi.

Sikorski'nin paylaşımına tepki gösteren Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." görüşünü paylaştı.

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