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Dünya

Musk, otelin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı olabileceğini iddia etti

Tesla'nın sahibi Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Şerife Çetin  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Musk, otelin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı olabileceğini iddia etti

New York

Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

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