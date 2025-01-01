Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde bir araç alev alarak patladı: Musk'tan "bomba" iddiası
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde Tesla marka bir araç alev aldı. Tesla'nın sahibi Elon Musk, aracının büyük havai fişek ya da bomba nedeniyle patlatıldığını kaydetti
Las Vegas
Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.
Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.
Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.
Açıklamada, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü.
Musk'tan açıklama
Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Elon Musk ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor." ifadelerini kullandı.
Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.
Musk, yeni bir mesajda ise Tesla kamyonetinde patlamanın "büyük hava fişekler ya da bomba" nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.
Kiralanan araçla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Musk, "Uzaktan ölçümler, patlama anında araçta sıkıntı olmadığını gösteriyor." bilgisini verdi.
ABD basınından "terör soruşturması" iddiası
ABD basınında yer alan haberlerde ise olayın "terör saldırısı" kapsamında soruşturulacağı iddia edildi.
Olayda 1 kişinin öldüğü de öne sürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.