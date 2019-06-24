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Dünya

Mursi'nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin ailesi, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Gülşen Topçu   | 24.06.2019
Mursi'nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İstanbul

Al Jazeera Televizyonuna konuşan Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik seçimlerle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, Mısır makamlarının babası için taziye merasimi düzenlenmesine izin vermediğini ancak Mescid-i Aksa'da kendisi için gıyabi cenaze namazı kılındığını belirtti.

Babası için tüm dünyada milyonlarca kişinin gıyabi cenaze namazı kıldığına işaret eden Abdullah, "Tarihte böyle bir olaya tanıklık edilmedi. Daha önce milyonlarca kişi hiç kimse için çıkıp gıyabi cenaze namazı kılmadı." dedi.

Abdullah, "Herkese özellikle de Sayın Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile babasına, Malezya hükümetine ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.


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