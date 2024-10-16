Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler Cerablus'ta okula saldırdı, 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunan Cerablus ilçesinin Mahsenli köyündeki ilkokula düzenlediği roket saldırısında 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı.
Halab
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un güneyindeki Mahsenli köyüne roket saldırısı düzenledi.
Saldırıda, köydeki ilkokul binası hedef alınırken 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri ise Münbiç'teki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.