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Dünya

Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler Cerablus'ta okula saldırdı, 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunan Cerablus ilçesinin Mahsenli köyündeki ilkokula düzenlediği roket saldırısında 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı.

Ömer Koparan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler Cerablus'ta okula saldırdı, 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı

Halab

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un güneyindeki Mahsenli köyüne roket saldırısı düzenledi.

Saldırıda, köydeki ilkokul binası hedef alınırken 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri ise Münbiç'teki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

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