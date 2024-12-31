Dolar
35.36
Euro
36.71
Altın
2,615.22
ETH/USDT
3,445.90
BTC/USDT
96,096.00
BIST 100
9,886.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İrlanda’nın başkenti Dublin'de, yeni yılın son günü Filistin'e destek gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Dünya

Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü.

Nuri Aydın, Ömer Koparan  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Münbiç

PKK/YPG'li teröristlerin, 20 Aralık'tan bu yana Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırıları sürüyor.

Teröristlerin, baraj civarındaki Köşke köyüne düzenlediği havan topu saldırısı sonucu bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü öldü.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzlerce STK yeni yılın ilk gününde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti
Erzurum'da nehirde ölü bulunan öğretmenin cenazesi Konya'da defnedildi
Bakan Güler: Son teröristi de etkisiz hale getirme azim ve kararlılığıyla terörle mücadele edeceğiz
TOKİ, 2024'te 70 binden fazla konutu hak sahiplerine teslim etti

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 2025 yılının Türkiye'nin geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 2025 yılının Türkiye'nin geleceğinin temellerinin sağlamlaşacağı bir yıl olacağı inancındayım

Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de yeni yönetimin Ulaştırma Bakanı Şerim: Yaptırımlar devrik rejimin kurbanlarına uygulanıyor

Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasıyla yıkılan hayatların acıları Şam'daki Yermuk Kampı'nda hala taze

Suriye'de Esed rejiminin kuşatmasıyla yıkılan hayatların acıları Şam'daki Yermuk Kampı'nda hala taze
Suriye'de Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı

Suriye'de Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra atandı
Esed'in Suriye'deki iç savaşı bastırmak için kullandığı pek çok isim yaptırım listelerinde yer alıyor

Esed'in Suriye'deki iç savaşı bastırmak için kullandığı pek çok isim yaptırım listelerinde yer alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet