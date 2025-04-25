Moskova'da otomobilin patlaması sonucu ölen kişinin Rus komutan olduğu bildirildi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu belirtildi.
Moskova
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği bildirildi.
Olay yerinde incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Patlama, el yapımı patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu Tümgeneral Moskalik yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.
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Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.