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Dünya

Moskova'da otomobilin patlaması sonucu ölen kişinin Rus komutan olduğu bildirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu belirtildi.

Dmitri Chirciu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Moskova'da otomobilin patlaması sonucu ölen kişinin Rus komutan olduğu bildirildi Fotoğraf: AA/Arşiv

Moskova

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği bildirildi.

Olay yerinde incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Patlama, el yapımı patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu Tümgeneral Moskalik yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürülmüştü.

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