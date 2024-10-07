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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısırlı komedyen Youssef, "Bibi'nin Duruşması" şarkısında Netanyahu'yu UCM'de "yargıladığı" klibi paylaştı

Mısırlı komedyen Bassem Youssef, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını konu edinen, kendisinin de rol aldığı "Bibi's Trial (Bibi'nin Duruşması)" isimli şarkının klibini yayımladı.

Dilara Karataş  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Mısırlı komedyen Youssef, "Bibi'nin Duruşması" şarkısında Netanyahu'yu UCM'de "yargıladığı" klibi paylaştı

Ankara

Youssef, film yapımcısı ve araştırmacı gazeteci Amjad Al Nour ile oynadığı klibi X sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bibi's Trial" (Bibi'nin Duruşması) isimli şarkının klibinde Youssef'in "Bibi" lakaplı Netanyahu'nun "yargılandığı" UCM'nin başyargıcı olduğu ve yargıç peruğu taktığı görülüyor. Nour da Netanyahu'nun "Amerikalı avukatı" rolünde yer alıyor.

Klip, mahkeme salonundaki Filistin destekçilerinin "Özgür Filistin" sloganlarıyla başlıyor. Başyargıcı canlandıran Youssef, daha sonra "Pekala, ayağa kalkmaya gerek yok. UCM burada." sözleriyle şarkıya giriyor.

Youssef, şarkıda "Hüküm, basit. Suçlu. Kararımı verdim. Doğruca hapse girecek. Bibi, zamanın doldu, dava numarası neydi? Ah unuttum. Her gün öldürdüğün masum insanların sayısını unuttum. Seni ömür boyu hapse mahkum ettim ve bu sadece bir başlangıç. En hızlı karar verdiğim ceza bu. (Netanyahu) İşimi zorlaştırmıyor." ifadelerini kullanıyor.

Daha sonra şarkıya dahil olan, Netanyahu'nun avukatı rolündeki Nour, UCM'yi "sahte" şeklinde nitelendirerek, "Filistin adında bir ülke var mı? Benim haritamda göremiyorum." diyor.

Bu sırada ABD bayraklı kıyafetleriyle salonda dans eden kadınlar, "UCM'nin patronu kim? Yankee (Amerikalı) üstünlüğü olmalı." şeklindeki sözleri tekrarlıyor. Nour da orkestra şefiymişçesine ellerindeki çubukları hareket ettirerek kukla gibi iplere bağlanmış jüri heyetine bu ifadeleri alkışlatıyor.

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