Mısır'ın idam sicili ve bekleyen infazlar

Mısır’da dün infaz edilen 9 idam mahkum ile birlikte Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin göreve geldiği 8 Haziran 2014 tarihinden bu yana 42 kişi idam edildi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor. Mısır yasalarına göre bu sanıklar hakkındaki tasarruf hakkı sadece Cumhurbaşkanı’na ait. Cumhurbaşkanı sanıkların infazı için onay verme, idam cezalarını hafifletme veya af yetkisine sahip.

İdam kararının infazını bekleyen 8 ayrı davadan yargılanan ve idam cezası alan 50 sanık hapishanelerde gün sayıyor.

Kirdase olayları davası: 20 idam

En çok sanık hakkında idam kararının verildiği davaların başında kamuoyunda “Kirdase olayları” olarak bilinen dava geliyor.

Sanıklar Rabia Meydanı’nın boşaltılmasının ardından çıkan olaylarda Kirdase bölgesinde bir karakolu basmak ve 17 polisi öldürmekle suçlandı. Bu davada 20 sanık hakkında idam cezası verildi. Karar 24 Eylül 2018 tarihinde Yargıtay tarafından onandı.

Savcılık sanıklar “yasa dışı örgüt kurmak, anayasa ve yasaların uygulanmasını engellemek, devlet kurumlarını çalışamaz hale getirmek, anayasal düzeni bozmaya çalışmak, kişi özgürlüklerini kısıtlamak, silah taşımak ve bomba yapmak” gibi suçlamalarda bulundu.

Matay olayları: 6 idam

Savcılık sanıkları, Rabia Meydanı’nın boşaltılmasının ardından Minya kentindeki Matay bölgesinde yer alan ilçe karakolunu basmak ve bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçladı. Yargıtay 6 sanık hakkında verilen idam kararını 28 Nisan 2018 tarihinde onadı.

İleri operasyonlar: 2 idam

İleri operasyonlar olarak bilinen dava askeri mahkemede görüldü. Kahire Yüksek Askeri Mahkemesi 26 Mart 2018’de 2 sanık hakkında verilen idam cezasını onadı.

Askeri Savcılık sanıklar hakkında, “yasa dışı örgüt kurmak, anayasa ve yasaların uygulanmasını engellemek, devlet kurumlarını çalışamaz hale getirmek, anayasal düzeni bozmaya çalışmak, kişi özgürlüklerini kısıtlamak, silah taşımak ve bomba yapmak” gibi mutat suçlamalarda bulundu.

Katar adına casusluk: 3 idam

Katar adına casusluk davasında akademisyen Ahmed İsmail, belgesel film yapımcısı Ahmed Ali ve uçuş görevlisi Muhammed Keylani hakkında idam cezası verildi.

Savcılık sanıkları “yasa dışı bir örgütün yöneticiliğini yapmak ve yabancı bir ülke adına casusluk yapmakla” suçladı.

Eylül 2014’te başlayan yargı süreci 16 Eylül 2017’de Yargıtay’ın kararı onamasıyla sona erdi.

Mansura güvenlik görevlisi: 6 idam

Mısır’ın Mansura vilayetinde bir polis memurunu öldürmekle suçlanan 6 sanık hakkında idam kararı verildi. 7 Eylül 2015’te başlayan dava Yargıtay’ın kararı 7 Haziran 2017 tarihinde onamasının ardından sona erdi.

Port Said katliamı: 10 idam

Port Said Stadı'nda Şubat 2012'de, El-Mısri ile El-Ehli takımları arasında oynanan futbol maçından sonra çıkan olaylarda 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamuoyunda "Port Said katliamı" olarak bilinen davada 10 sanık hakkındaki idam kararı 20 Şubat 2017 tarihinde onandı.

İskenderiye’de anarşi çıkarmak: 3 idam

İskenderiye’de anarşi çıkarmak suçlamasıyla 2 ayrı davada 3 kişi hakkında idam kararı verildi. Yargıtay 2 sanık hakkındaki kararı 3 Temmuz 2017, diğer sanık hakkındaki kararı ise 24 Eylül 2017’de onadı.

İnfaz edilen mahkumlar

Geçen 7 Şubat’ta Yargıç Seyyid Mahmud el-Murli’nin oğlunu öldürmekten idama mahkum edilen 3 sanık asılmıştı. Bir hafta sonra 13 Şubat’ta polis şefi Nebil Farag’ı öldürmekten idama mahkum edilen 3 sanık daha idam edildi.

Dün, 20 Şubat 2019’da Başsavcı Hişam Berekat suikastı davasında 9 idam mahkumunun infazının ardından 13 gün içerisinde 15 sanık asılmış oldu.

Bir haftada 19 infaz

26 Aralık 2017 tarihinde Salı günü asker ve polise ait kurumlara saldırı düzenleme suçlamasıyla idama mahkum edilen 15 sanık asıldı.

Bir hafta sonra yine Salı günü 2 Ocak 2018 tarihinde Kefr eş-Şeyh vilayetindeki askeri akademi binasına bombalı saldırıda bulunmaktan idama mahkum edilen 4 sanık asıldı. Böylece bir haftada 19 idam mahkumu infaz edildi.

İlk idam 7 Mart 2015’te İskenderiye’de bir genci çatıdan atmakla suçlanan 1 sanık hakkında verilmiş ve şahsın İhvan’dan olduğu konuşulmuştu.

İkinci idam 17 Mayıs 2015 tarihinde Arap-Çerkes olayları olarak bilinen davada gerçekleşti. Bu davada idam edilen 6 sanık, Sina Vilayeti olarak bilinen ancak daha sonra DEAŞ’a bağlanan Ensar Beyt el-Makdis davasında gerçekleşti.

En az infaz 2016 yılında gerçekleştirildi. 15 Aralık 2016 tarihinde Refah faciası olarak bilinen davada 1 kişi idam edildi.

İnfaz edilenlerin çoğu İhvan'dan

İdam kararları infaz edilen mahkumların çoğunun Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) olduğu konuşuluyor. Mısırlı yetkililer İhvan veya mahkumların aileleri infazlar konusunda her hangi bir açıklama yapmıyor. Sadece Arap-Çerkes davasından idam edilen 6 kişinin İhvan'dan olmadığı konusunda ülke kamuoyunda fikir birliği var.

İdam kararı verilen ve infaz edilen mahkumların tamamı ceza mahkemelerinde ve askeri mahkemelerde yargılandı. Mısır resmi makamları ve Cumhurbaşkanı Sisi, her fırsatta "ülkede siyasi mahkum olmadığını" açıklıyor.

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce devlet müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra mahkeme nihai kararını veriyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.